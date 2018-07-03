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istiyor ama Aatıf rekabete hazır

Faslı futbolcu, bu sezon da Fenerbahçe’de kalmak için büyük çaba sarfediyor

Konya istiyor ama Aatıf rekabete hazır
Başta Konyaspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin kadrosuna katmak istediği Aatıf, bu sezonu da Fenerbahçe'de geçirmek istiyor. Cocu'nun gözüne girmek için de büyük çaba sarfediyor. Gelişmelerin nasıl olaceağı ise herkesin merak konusu.

TRABZON'A GİTMEK İSTEMEMİŞTİ
AATIF, önceki sezonun devre arasında Trabzonspor'a gitmeyi reddetmiş ve bu yüzden Mehmet Ekici transferi 6 ay gecikmişti.
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