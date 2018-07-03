2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki maçta bu akşam Kolombiya ile İngiltere, tarihlerinde 6. randevuda karşı karşıya gelecek.

Kolombiya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?



2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Kolombiya - İngiltere, kozlarını paylaşacak. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek son ekibin belirleneceği zorlu mücadelede saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar Takvim.com.tr'de...

İNGİLTERE ÜSTÜN İki ülke arasında 1'i resmi 4'ü hazırlık maçı olmak üzere oynanan 5 karşılaşmada İngiltere'nin üstünlüğü göze çarpıyor Kolombiya ile İngiltere arasında bugüne kadar oynanan maçlarda İngilizler 3 kez sahadan galip ayrılırken, Kolombiya henüz galibiyetle tanışamadı. İki maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda İngiltere'nin 10 golüne, Kolombiya 3 golle karşılık verebildi.

TEK RESMİ MAÇ

İki takımın oynadığı tek resmi karşılaşma yine bir Dünya Kupası mücadelesiydi. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile İngiltere aynı grupta yer aldı. Grup mücadelesini İngilizler ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip tamamladı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Darren Anderton ile David Beckham attı. O şampiyonada 6 puanlı İngiltere, 7 puanı bulunan lider Romanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Üç puan ile 3. sırada kalan Kolombiya ise elendi. İngiltere de son 16 turunda Arjantin'e penaltı atışları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etti.



İLK MAÇ 1970'TE BOGOTA'DA





İki ekip arasındaki ilk maç 20 Mayıs 1970'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynandı. İngiltere, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı hazırlık mücadelesini 4-0 kazandı. Bu skor, Kolombiya ile İngiltere arasındaki maçlarda alınan en farklı skor olarak da tarihe geçti. Bu karşılaşmadan sonra İngiltere'de 1988 ve 1995 tarihlerinde oynanan hazırlık maçları 1-1 ve 0-0'lık beraberliklerle sona erdi.

SON MAÇI İNGİLİZLER KAZANDI Kolombiya ile İngiltere, son maçlarını 13 yıl önce oynadı. 31 Mayıs 2005'te ABD'de New York'ta oynanan hazırlık maçı İngilizler'in 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapatan İngiltere'nin 3 golü de Michael Owen'dan geldi. Kolombiya'ya ise Yepes ve Ramirez'in golleri yetmedi.

KOLOMBİYA 22. MAÇINA ÇIKIYOR

Rusya'daki şampiyona ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayan Kolombiya, Dünya Kupası'nda oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 31 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Kolombiya, İngiltere karşısında turu geçerek bu başarısını tekrarlamak istiyor. 2014 Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvada da deneyimli teknik adam yönetiminde mücadele veriyor. Kolombiya, kupa tarihinde daha önce 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

İNGİLTERE 66. KEZ

İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 65 maçta 28 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İngilizler 87 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü. 15. kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya Şampiyonu unvanını elde etmişti. İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi.