Kanatlar ve golcü üzgür olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, FB TV'de açıklamalar yaptı. Son derece pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Antrenmanlar başladığı için mutluyum. Çünkü bizim için en önemlisi oyuncuları daha iyi tanımak. Şu anda bunu yapıyoruz" dedi.
PAS BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Cocu şöyle devam etti: Futbol prensibimde pas çok önemli. Buna çalışıyoruz. Oyunu kontrol eden, hücumda yaratıcı olan bir oyun düzeni üzerinde çalışıyoruz. Topa sahip ve sert bir takım istiyorum.
TOPSUZ OYUNU HERKES BİLMELİ
TOPSUZ oyun çok önemli. Topsuz oyunda iyi olmazsanız çok canımız yanar. Ama top bizdeyken kanatlarımız ve golcümüz özgür olacak. Üretkenliklerini ve yeteneklerini sahada sergileyecek.
HERGÜN TAKTİK ÇALIŞIYORUZ
ÇALIŞMALARIMIZ daha çok dayanıklık üzerine. Ama her gün en az 1 taktik çalışma yapıyoruz. Oyuncularımın sisteme ve felsefeme daha çabuk adapte olması için büyük çaba sarfediyorum.
ZAMANA İHTİYAÇ VAR
Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını izlediğini söyleyen Cocu, "Ligi ve takımı tanımak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Rakipleri de tanımam gerekiyor" dedi.
PAS BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Cocu şöyle devam etti: Futbol prensibimde pas çok önemli. Buna çalışıyoruz. Oyunu kontrol eden, hücumda yaratıcı olan bir oyun düzeni üzerinde çalışıyoruz. Topa sahip ve sert bir takım istiyorum.
TOPSUZ OYUNU HERKES BİLMELİ
TOPSUZ oyun çok önemli. Topsuz oyunda iyi olmazsanız çok canımız yanar. Ama top bizdeyken kanatlarımız ve golcümüz özgür olacak. Üretkenliklerini ve yeteneklerini sahada sergileyecek.
HERGÜN TAKTİK ÇALIŞIYORUZ
ÇALIŞMALARIMIZ daha çok dayanıklık üzerine. Ama her gün en az 1 taktik çalışma yapıyoruz. Oyuncularımın sisteme ve felsefeme daha çabuk adapte olması için büyük çaba sarfediyorum.
ZAMANA İHTİYAÇ VAR
Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını izlediğini söyleyen Cocu, "Ligi ve takımı tanımak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Rakipleri de tanımam gerekiyor" dedi.
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