Rusya'ya penaltılar sonucunda yenilerek Dünya Kupası'nda son 16 turunda veda eden İspanya'nın ev sahibi laneti sürüyor. İspanyollar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 8 kez ev sahibi takımlara yenilmişti. Boğalar, Rusya önünde geleneğini sürdürdü!
İspanyollar’ın ev sahibi laneti
Etiketler: Dünya Kupası , Rusya , İspanya
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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