İspanyollar’ın ev sahibi laneti

Rusya'ya penaltılar sonucunda yenilerek Dünya Kupası'nda son 16 turunda veda eden İspanya'nın ev sahibi laneti sürüyor. İspanyollar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 8 kez ev sahibi takımlara yenilmişti. Boğalar, Rusya önünde geleneğini sürdürdü!