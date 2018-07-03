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İspanyollar’ın ev sahibi laneti

İspanyollar’ın ev sahibi laneti
Rusya'ya penaltılar sonucunda yenilerek Dünya Kupası'nda son 16 turunda veda eden İspanya'nın ev sahibi laneti sürüyor. İspanyollar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 8 kez ev sahibi takımlara yenilmişti. Boğalar, Rusya önünde geleneğini sürdürdü!
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