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İngilizler Ozan için geliyor

Devre arasında ’a i son anda yatan ’dan İngiliz kulübü vazgeçmedi... ve Fulham da yakın takipte.

İngilizler Ozan için geliyor
Ozan Tufan yeniden in gözde ismi oldu. Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra İspanyol ve İngiliz kulüplerinin hücumuna uğrayan Ozan'ın Crytal Palace'a transferi son günde gerçekleşmemişti.

KAYNAK OLABİLİR!
İngiliz basınına göre Crystal Palace'lı yöneticiler Ozan Tufan transferini görüşmek için İstanbul'a gelmeyi planlıyor. UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play nedeniyle bonservisli transferler için kaynağa ihtiyaç duyan Fenerbahçe yönetimi uygun bir teklif gelirse transfere izin verebilir. Tatilde çalışan ve 20 günde 8 kilo veren Ozan'a Crystal Palace dışında West Bromwich ve Fulham kulüplerinin ilgisi olduğu da Ada basınında yazızıl çiziliyor.
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