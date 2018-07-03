Yol Durumu
  1. Belçika’dan müthiş dönüş
  2. Kıran kırana Wilshere

Çizme basınından Caceres iddiası

ve ’ın sözleşmesi elinde olan Uruguaylı savunmacıya teklif yaptığı öne sürülüyor

Çizme basınından Caceres iddiası
Dış basından Türk takımları ile ilgili iddialarına dün bir yenisi daha eklendi... İtalya'nın önde gelen gazete, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına göre Galatasaray ile Beşiktaş, Martin Caceres'in peşinde... Uruguay Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sona erdi. Defansın tüm bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Caceres iki yıl önce Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçilmişti.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ