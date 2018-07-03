Dış basından Türk takımları ile ilgili transfer iddialarına dün bir yenisi daha eklendi... İtalya'nın önde gelen gazete, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına göre Galatasaray ile Beşiktaş, Martin Caceres'in peşinde... Uruguay Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcunun Lazio ile sözleşmesi sona erdi. Defansın tüm bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Caceres iki yıl önce Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak sakatlığı nedeniyle transferden vazgeçilmişti.
Çizme basınından Caceres iddiası
Galatasaray ve Beşiktaş’ın sözleşmesi elinde olan Uruguaylı savunmacıya teklif yaptığı öne sürülüyor
Etiketler: Milli Takımı , Beşiktaş , Galatasaray , İtalya , Trabzonspor , transfer
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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