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kulüplerinden ’a teklif

’in takımda düşünmediği Brezilyalı futbolcuya ’den 2 teklif geldi

Çin kulüplerinden Maicon’a teklif

Galatasaray'da 'in takımda düşünmediği 'a kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Yönetimi'nin Maicon'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak iki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim Çin kulüplerine cevap vermedi.

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