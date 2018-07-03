Galatasaray'da Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Galatasaray Yönetimi'nin Maicon'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak iki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim Çin kulüplerine cevap vermedi.
Çin kulüplerinden Maicon’a teklif
Fatih Terim’in takımda düşünmediği Brezilyalı futbolcuya Çin’den 2 teklif geldi
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray , Çin , Maicon
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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