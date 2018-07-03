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piyangosu

Cavanda piyangosu
2.4 MİLYON EURO'YA S.LİEGE'E SATILDI
G.Saray Cavanda'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 'e 2.4 milyon Euro'ya satıldığını KAP'a bildirdi. Böylece Nagatomo'nun bonservisi karşılanmış oldu.
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