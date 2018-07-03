Cavanda piyangosu

2.4 MİLYON EURO'YA S.LİEGE'E SATILDI
G.Saray Cavanda'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Standart Liege'e 2.4 milyon Euro'ya satıldığını KAP'a bildirdi. Böylece Nagatomo'nun bonservisi karşılanmış oldu.
G.Saray Cavanda'nın geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Standart Liege'e 2.4 milyon Euro'ya satıldığını KAP'a bildirdi. Böylece Nagatomo'nun bonservisi karşılanmış oldu.
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