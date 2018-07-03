Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum" dedi.

AYRICALIK

Genç yıldız, Teknik Direktör Şenol Güneş ile çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.