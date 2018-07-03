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Bu takımın efsanesi olmak istiyorum

’ın yeni i Dorukhan, “Bu formayı uzun süre giymek ve efsane olmak istiyorum” dedi

Bu takımın efsanesi olmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni i Dorukhan Toköz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum" dedi.
AYRICALIK
Genç yıldız, Şenol Güneş ile çalışmanın büyük bir olduğunu da sözlerine ekledi.

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