Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum" dedi.
AYRICALIK
Genç yıldız, Teknik Direktör Şenol Güneş ile çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu takımın efsanesi olmak istiyorum
Beşiktaş’ın yeni transferi Dorukhan, “Bu formayı uzun süre giymek ve efsane olmak istiyorum” dedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Bu formayı uzun süre giymek, uzun yıllar terletmek bu takımın efsanesi olmak istiyorum" dedi.
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Beşiktaş , transfer , ayrıcalık
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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