Belçika’dan müthiş dönüş

Dünya Kupası'nda dün gece inanılmaz bir geri dönüş yaşandı. Belçika, 2-0'dan geriden gelip Japonya'yı 3-2 yendi ve çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 2. yarı 2 şok golle başladı. Japonya 48'de Haraguchi, 52'de Inui'nin golleri ile bir anda 2-0 öne geçti. Belçika bir süre bocaladı ancak oyunda dengeyi kurdu. Belçika 69'da Vertonghen, 74'te Fellaini ile skoru eşitledi: 2-2... 90+4'de Japonya korneri bir anda Belçika kontra atağına dönüştü. Meunier'nin yerden ortasında Lukaku, topu Chadli'ye bıraktı. Chadli de topu boş ağlara gönderdi: 3-2.