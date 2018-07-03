Transfer çalışmalarını non-stop sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kiralık olarak katmak istediği Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı İstanbul'a getirmek üzere. Mina'nın kiralanması konusunda Başkan Ali Koç'un girişimleriyle Barcelona ile kesin anlaşma sağlayan hatta ön protokol bile imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe, Yerry Mina'yı ikna etmekte sıkıntı yaşıyordu. Sonunda Yerry Mina'nın da Rusya'ya kadar gelen Fenerli yetkililere olumlu cevap verdiği öğrenildi. Kolombiya bugün elenirse Mina İstanbul yolculuğuna çıkacak.
Barça’dan sonra Mina da Fener'e 'Evet' dedi
Barcelona ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetim i Yerry Mina’yı razı etmek için uğraşıyordu. Sonunda Kolombiyalı stoperden de olumlu haber geldi
Etiketler: Yerry Mina , Fenerbahçe , Barcelona , İstanbul , transfer , Rusya , Ali Koç
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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