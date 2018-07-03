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Barça’dan sonra Mina da Fener'e 'Evet' dedi

ile anlaşma sağlayan yönetim i ’yı razı etmek için uğraşıyordu. Sonunda Kolombiyalı stoperden de olumlu haber geldi

Barça’dan sonra Mina da Fenere Evet dedi
Transfer çalışmalarını non-stop sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kiralık olarak katmak istediği Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı İstanbul'a getirmek üzere. Mina'nın kiralanması konusunda Başkan Ali Koç'un girişimleriyle ile kesin anlaşma sağlayan hatta ön protokol bile imzaladığı iddia edilen Fenerbahçe, Yerry Mina'yı ikna etmekte sıkıntı yaşıyordu. Sonunda Yerry Mina'nın da Rusya'ya kadar gelen Fenerli yetkililere olumlu cevap verdiği öğrenildi. Kolombiya bugün elenirse Mina İstanbul yolculuğuna çıkacak.

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