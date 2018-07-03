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Uğur’a imza attırdı

Atiker Konyaspor Uğur’a imza attırdı
2 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI
Atiker Konyaspor, ilk transferini ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu 'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Konyaspor İkinci Başkanı , "Uğur Demirok ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladık" diye konuştu.
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