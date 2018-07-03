Atiker Konyaspor Uğur’a imza attırdı

2 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI
Atiker Konyaspor, ilk transferini Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, "Uğur Demirok ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladık" diye konuştu.
Atiker Konyaspor, ilk transferini Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, "Uğur Demirok ile iki yıllık resmi sözleşme imzaladık" diye konuştu.
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