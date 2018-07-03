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5 yıl daha Liverpool’da

5 yıl daha Liverpool’da
MOHAMED SALAH'IN SÖZLEŞMESİ UZADI
Liverpool Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını açıkladı. 2017-2018 sezonunun başında 42 milyon Euro'ya Roma'dan transfer olduğu Liverpool ile çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistlik performans sergileyen ve her takımın transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki star, 5 yıl daha İngiliz ekibinde oynayacak.
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