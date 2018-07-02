Yola devam ediyo'rus'

DÜNYA Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona eren maçta penaltılarla İspanya'yı 4-3 mağlup eden ev sahibi Rusya, çeyrek finale yükseldi. Tempolu başlayan karşılaşmada İspanya, 12. dakikada Ignashevich'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra eşitlik sayısı için baskısını artıran Rusya'da 36'da. Golovin, ceza sahası içinde sol çaprazdan köşeye plase bir şut yolladı ancak top az farkla auta çıktı.
AKINFEEV GEÇİT VERMEDİ
Ruslar 41. dakikada Dzyuba'nın penaltıdan attığı golle maçta dengeyi sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona eren maç uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Rusya 4'te 4 yaparken, İspanya'da Koke ile Aspas'ın penaltı atışlarında kaleci Akinfeev'i geçemedi. İspanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya böylelikle Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Rusya 1970'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.
AKINFEEV GEÇİT VERMEDİ
Ruslar 41. dakikada Dzyuba'nın penaltıdan attığı golle maçta dengeyi sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona eren maç uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Rusya 4'te 4 yaparken, İspanya'da Koke ile Aspas'ın penaltı atışlarında kaleci Akinfeev'i geçemedi. İspanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya böylelikle Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Rusya 1970'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı.
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