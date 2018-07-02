Trabzon’da devrim!

Trabzonspor dün düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul ile tüzük değişikliğini gerçekleştirdi. Kongrede yeni tüzük taslağı 192 evet oyuna karşılık 23 hayır oyu ile kabul edildi.
KRİTİK MADDELER
Yeni tüzükte 84. madde çok önemli. Genel Kurul'da onaylanan bütçeyi aşma yetkisi yine Genel Kurul'un onayına bırakılacak. Buna göre, yönetim ek bütçe isterse Genel Kurul'a gitmek zorunda. En çok tartışılan madde ise başkan adaylığı için aranan 10 yıllık kulüp üyeliği şartı oldu. İtirazlar üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Seçme hakkı olan herkesin seçilme hakkı vardır" diyerek bu maddeyi revize edince tüzük onaylandı.
KRİTİK MADDELER
Yeni tüzükte 84. madde çok önemli. Genel Kurul'da onaylanan bütçeyi aşma yetkisi yine Genel Kurul'un onayına bırakılacak. Buna göre, yönetim ek bütçe isterse Genel Kurul'a gitmek zorunda. En çok tartışılan madde ise başkan adaylığı için aranan 10 yıllık kulüp üyeliği şartı oldu. İtirazlar üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Seçme hakkı olan herkesin seçilme hakkı vardır" diyerek bu maddeyi revize edince tüzük onaylandı.
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