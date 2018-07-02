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Comolli ekstra izin yapanlara kafayı taktı!

Eski ’ın verdiği ekstra izinleri kullanan Hasan Ali, M.Topal ve Şener kampa katılmadı. Bu durum Comolli’yi kızdırdı

Comolli ekstra izin yapanlara kafayı taktı!
YENİ sezon sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe dün Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Eski teknik direktör 'ın milli takıma gittikleri için ekstra izin verdiği Hasan Ali, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı kampa henüz katılmadı. Bu futbolcuların tavrı sportif direktör Damien Comolli'nin bir hayli canını sıktı.

KRİTİK ZİRVE
Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle bu üç futbolcunun ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi. Fransız sportif direktör, yarın kampa katılacak Hasan Ali, M.Topal ve Şener ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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