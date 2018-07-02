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’dan vazgeçmek yok

Cimbom Nijeryalı yıldızı kiralamak için ’le görüşme kararı aldı. Musa için tüm şartlar zorlanacak

Ahmed Musa’dan vazgeçmek yok
Ahmet Musa ısrarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken 'da forma giyen Nijeryalı futbolcuyu kiralamak için şartları zorlama kararı aldı. Bu oyuncuyla bir süredir ilgilenen Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için bu hafta çok önemli adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 'yı CSKA Moskova'nın da istemesi G.Saray için en büyük engel olarak gösteriliyor.

BU HAFTA KRİTİK
G.SARAYLI yöneticilerin bu hafta içinde İngiliz kulübüne yeni bir kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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