Yol Durumu
  1. Tangoyu 'Horoz' yaptı
  2. Wilshere'den yeşil ışık

Trabzon'un bombası Reyes

Stoper arayışlarını sürdüren , ile sözleşmesi biten lı oyuncu için harekete geçti

Trabzonun bombası Reyes
Trabzonspor'da stoper arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme son olarak ise Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes geldi. 25 yaşındaki Meksikalı oyuncunun Trabzonspor'a önerildiği ve Bordo-Mavililer'in de bu oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Porto ile sözleşmesi biten Reyes'i menajerlerin Trabzonspor'a önerdiği ifade edildi. Trabzonspor'un da teknik direktör Ünal Karaman'ın onayını almasıyla birlikte harekete geçtiği ifade edildi.

54 KEZ MİLLİ OLDU
Meksikalı stoper, geçtiğimiz sezon Porto'da 23 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. Reyes, 54 kez de Meksika Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ