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Maicon gidecek Glik gelecek

Cimbom, Maicon'u satıp 'i edecek.Yönetim, Terim'in performansından memnun olmadığı Maicon'u gönderme planları yapıyor. ve 'dan gelen tekliflerin düşük olması bu oyuncunun satılmasını geciktiriyor. G.Saray, Kamil Glik için de  ile temaslarına devam ediyor

Maicon gidecek Glik gelecek

Galatasaray stoper inde Kamil Glik'e odaklandı... Sarı-Kırmızılı yönetim Polonyalı futbolcu i ile temaslarını sürdürürken bir yandan da Maicon'u satmanın planlarını yapıyor. Geçen sezon 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen lı yıldız bir türlü Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.

TERİM'İN GÖZÜNE GİREMEDİ
Terim'in Maicon'un performansından hiç memnun olmadığı ve yönetimden bu oyuncunun yerine Kamil Glik'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Yönetim bu nedenle Maicon'a müşteri arıyor.



YENİ TEKLİFLER BEKLENİYOR
Sambacı futbolcuya Brezilya ve Çin'den teklifler geldiği ortaya çıktı. Ancak bu rakamlar düşük olması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Yönetim Maicon için yeni tekliflerin gelmesini bekliyor.

​48 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray Yönetimi Maicon'u satar satmaz 'in transferine yoğunlaşacak. 30 yaşındaki Polonyalı stoper geçen sezon Monaco'da 48 resmi maçta oynarken fileleri 4 kez havalandırmıştı.

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