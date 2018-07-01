Maicon gidecek Glik gelecek

Galatasaray stoper transferinde Kamil Glik'e odaklandı... Sarı-Kırmızılı yönetim Polonyalı futbolcu için Monaco ile temaslarını sürdürürken bir yandan da Maicon'u satmanın planlarını yapıyor. Geçen sezon 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı yıldız bir türlü Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.



TERİM'İN GÖZÜNE GİREMEDİ

Terim'in Maicon'un performansından hiç memnun olmadığı ve yönetimden bu oyuncunun yerine Kamil Glik'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Yönetim bu nedenle Maicon'a müşteri arıyor.







YENİ TEKLİFLER BEKLENİYOR

Sambacı futbolcuya Brezilya ve Çin'den teklifler geldiği ortaya çıktı. Ancak bu rakamlar düşük olması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Yönetim Maicon için yeni tekliflerin gelmesini bekliyor.



​48 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray Yönetimi Maicon'u satar satmaz Kamil Glik'in transferine yoğunlaşacak. 30 yaşındaki Polonyalı stoper geçen sezon Monaco'da 48 resmi maçta oynarken fileleri 4 kez havalandırmıştı.