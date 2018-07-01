Canlı I Hırvatistan - Danimarka

Dünya Kupası 'na muhteşem bir başlangıç yapan ve grupta 3'te 3 yaparak lider çıkan Beşiktaşlı Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan ile C Grubu'ndan 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak ikinci sırada çıkan Danimarka son 16 turu maçında karşılaşacak. 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki ekip tarihlerindeki 6. maça çıkacak. Geride kalan 5 maçta taraflar ikişer galibiyet elde etti.

İŞTE HIRVATİSTAN - DANİMARKA MAÇININ 11'LERİ

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, Rebic, Mandzukic

Danimarka: Schmeichel, Yurary, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Jorgensen, Knudsen, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Cornelius

DENGELİ REKABET

İki ekip arasındaki rekabette dengeli bir tablo görülüyor. Hırvatistan ile Danimarka arasında yarın oynanacak karşılaşma 6. randevu olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 5 maçta iki ekip de ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi. Hırvatistan'ın attığı 7 gole, Danimarka 6 golle yanıt verdi.





İLK MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile Danimarka, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer aldı. İki takım ilk maçlarını da bu grup mücadelesinde oynadı. 16 Haziran 1996'da Sheffield'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-0 kazandı. Bu karşılaşma iki ekip arasındaki en farklı skor olarak da tarihe geçti. Hırvatistan grubu 6 puanla, 7 puanlı Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Danimarka 4 puanla turnuvaya veda etmişti.

SON MAÇ DA HIRVATİSTAN'IN

Hırvatistan ile Danimarka arasındaki son mücadele 2004 yılında oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Hırvatistan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip tamamladı.

HIRVATİSTAN VE DANİMARKA 20. MAÇLARINDA

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 28 gol atarken, kalelerinde 18 gol gördü. Danimarka da şampiyonadaki 20. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 19 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı, 29 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.