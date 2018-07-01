Canlı I Hırvatistan - Danimarka

İŞTE HIRVATİSTAN - DANİMARKA MAÇININ 11'LERİ
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic, Rebic, Mandzukic
Danimarka: Schmeichel, Yurary, Kjaer, Christensen, Dalsgaard, Jorgensen, Knudsen, Delaney, Eriksen, Braithwaite, Cornelius
DENGELİ REKABET
İki ekip arasındaki rekabette dengeli bir tablo görülüyor. Hırvatistan ile Danimarka arasında yarın oynanacak karşılaşma 6. randevu olarak kayıtlara geçecek. Geride kalan 5 maçta iki ekip de ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise beraberlikle sona erdi. Hırvatistan'ın attığı 7 gole, Danimarka 6 golle yanıt verdi.
İLK MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA
İngiltere'nin ev sahipliğini yaptığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile Danimarka, Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer aldı. İki takım ilk maçlarını da bu grup mücadelesinde oynadı. 16 Haziran 1996'da Sheffield'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 3-0 kazandı. Bu karşılaşma iki ekip arasındaki en farklı skor olarak da tarihe geçti. Hırvatistan grubu 6 puanla, 7 puanlı Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Danimarka 4 puanla turnuvaya veda etmişti.
SON MAÇ DA HIRVATİSTAN'IN
Hırvatistan ile Danimarka arasındaki son mücadele 2004 yılında oynandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynanan hazırlık maçını Hırvatistan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip tamamladı.
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