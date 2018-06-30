Yeni hedef Pjaca

SCHALKE'DE

direktörlük koltuğuna'yu oturttuktan müthiş bir transfer harekatına başlayan'de şimdi desesleri yükseliyor... Yapılan kadro planlamasına göre iki kanat oyuncusu almak isteyen Sarı-Lacivertliler,yıldız için resmen harekete geçti.'nın kulübüile görüşme yapanyönetimi 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu... Sarı-Lacivertliler'in buna karşın satın alma opsiyonu istemediği de gelen bilgiler arasında.yıldıza'nın da talip olduğu ancak İtalyan kulübünün mutlaka satın alma opsiyonu istediği öğrenildi.'un bu nedenle'ye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.yaşındakigeçtiğimiz sezonu'de kiralıkolarak geçirdi. Sakatlıklarınetkisiyle Bundesliga'dasadece 7maçta forma giyenyıldız 2 golatarken, asist yapmayıbaşaramadı.