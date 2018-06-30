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Yeni hedef Pjaca

İki kanat oyuncusu almayı hedefleyen yönetim, bonservisi ’ta olan için resmi teklifte bulundu

Yeni hedef Pjaca
Teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu oturttuktan müthiş bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe'de şimdi de Marko Pjaca sesleri yükseliyor... Yapılan kadro planlamasına göre iki kanat oyuncusu almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Hırvat yıldız için resmen harekete geçti.

FENER OPSİYON İSTEMİYOR!
PJACA'nın kulübü Juventus ile görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu... Sarı-Lacivertliler'in buna karşın satın alma opsiyonu istemediği de gelen bilgiler arasında.



​JUVENTUS SICAK BAKIYOR
GENÇ yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu ancak İtalyan kulübünün mutlaka satın alma opsiyonu istediği öğrenildi. Juventus'un bu nedenle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

SCHALKE'DE KİRALIK OYNADI
23 yaşındaki Pjaca geçtiğimiz sezonu Schalke'de kiralık olarak geçirdi. Sakatlıkların etkisiyle Bundesliga'da sadece 7 maçta forma giyen Hırvat yıldız 2 gol atarken, asist yapmayı başaramadı.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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