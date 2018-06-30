Yol Durumu
  1. Arjantin veda etti

çeyrek finalde

2018 son 16 turunda 'i 2-1 yendi. Uruguay'ın gollerini Cavani atarken Portekiz'in golü Beşiktaş'ın yıldız stoperi 'den geldi.

Suarez güldü, Ronaldo üzüldü

Detaylar geliyor...

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 20:59
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