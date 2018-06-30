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Kolombiyalı Mina imza bile attı

Kolombiyalı Mina imza bile attı

Yerry Mina transferinde ilginç bilgilere ulaşıldı. Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kiralamak istediği Kolombiyalı stoper için Barcelona ile kesin olarak anlaşma sağlandı. Oyuncunun menajeri ile görüşüldü ve onunla da anlaşma sağlanıp ön protokol imzalandı. Mina'nın Fenerbahçe'ye gelmemesi durumunda ise 23 yaşındaki Kolombiyalı yıldız 3 milyon Euro tazminat ödemek zorunda olduğu belirtildi. 1.95 boyundaki savunma oyuncusu Mina, Dünya Kupası sonrası çubuklu formayı kesin giyecek gibi görünüyor.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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