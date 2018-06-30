Karadeniz Fırtınası'nın stoper transferinde gündeminde yer alan oyuncuların başında yer alan Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, "En ciddi teklif Trabzonspor'dan. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Sadık, "Trabzonspor'un ilgisi beni çok memnun etti, çok mutlu oldum. Tabii ki şartların oluşması durumunda orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.
En ciddi teklif Trabzonspor'dan!
Malatyalı Sadık, “En ciddi teklifi Trabzonspor’da aldım” dedi
Etiketler: Trabzonspor
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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