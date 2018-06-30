CANLI | Fransa - Arjantin

Fransa ile Arjantin, oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor...

FRANSA - ARJANTİN

STAT: Kazan Arena

SAAT: 17.00

YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Enzo Perez, Mascherano, Banega, Pavon, Messi, Di Maria

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.