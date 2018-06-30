Yol Durumu
  1. Yuto Nagatomo Galatasaray'da

CANLI | -

Sporseverler nefesini tuttu ve 2018 son 16 turundaki ilk mücadele olan - mücadelesine kilitlendi. Maçta ilk düdük çaldı.

CANLI | Fransa - Arjantin

ile , oynayacakları 2018 FIFA son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor...

FRANSA - ARJANTİN

STAT: Kazan Arena
SAAT: 17.00
YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Enzo Perez, Mascherano, Banega, Pavon, Messi, Di Maria
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.

Etiketler: , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 16:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ