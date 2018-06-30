CANLI | Fransa - Arjantin

Fransa ile Arjantin, oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçıyla birlikte tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor...
FRANSA - ARJANTİN
STAT: Kazan Arena
SAAT: 17.00
YAYIN: TRT 1
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Kante, Pogba; Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps
ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Enzo Perez, Mascherano, Banega, Pavon, Messi, Di Maria
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Sampaoli
REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Fransa ile Arjantin arasındaki rekabette Güney Amerika ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 2'si resmi 9'u özel 11 maçta Arjantin 6, Fransa ise 2 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin'in 12 golüne Fransa, 7 golle karşılık verdi.
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