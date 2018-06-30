Bu kupada her şey 'var'

Dünya Kupası'nda ilk tur nefesleri keserken rekorlar da peş peşe geldi. 4 kez kupayı müzesine götüren son şampiyon Almanya, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasında elendi.
10 GOL VAR İLE GELDİ
Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi. FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulan Video Yardımcı Hakem uygulaması, penaltı sayısında rekor artışa neden oldu. Hakemler, 48 maçta 24 kez penaltı noktasını gösterirken, bunların 18 tanesi golle sonuçlandı. Penaltıların 10'unda VAR teknolojisi kullanıldı.
JAPONYA İLE BİR İLK
Takımlar kendi kalesine 9 gol atarak Dünya Kupası tarihinin rekorunu kırdı. Japonya'nın fair-play kuralıyla turlaması da ilkti. Mısırlı kaleci Al Hadary (45) kupa tarihinin en yaşlı kalecisi oldu. Muslera turnuvada gol yemeyen tek kaleci.
10 GOL VAR İLE GELDİ
Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi. FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulan Video Yardımcı Hakem uygulaması, penaltı sayısında rekor artışa neden oldu. Hakemler, 48 maçta 24 kez penaltı noktasını gösterirken, bunların 18 tanesi golle sonuçlandı. Penaltıların 10'unda VAR teknolojisi kullanıldı.
JAPONYA İLE BİR İLK
Takımlar kendi kalesine 9 gol atarak Dünya Kupası tarihinin rekorunu kırdı. Japonya'nın fair-play kuralıyla turlaması da ilkti. Mısırlı kaleci Al Hadary (45) kupa tarihinin en yaşlı kalecisi oldu. Muslera turnuvada gol yemeyen tek kaleci.
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