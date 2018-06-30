Dış transferde henüz beklenen adımları atmayan Beşiktaş'ta gündemin ilk maddesi Ryan Babel... Siyah-Beyazlılar, Hollandalı yıldız için 4 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Flamengo ile pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Beşiktaş yapılan teklifi düşük buldu ve Flamengo'dan 8 milyon Euro istedi. Brezilya kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacağı ve 6 milyon Euro civarında bir rakama transferin bitebileceği ifade ediliyor.
Babel’in fiyatı 8 milyon Euro
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu için 4 milyon Euro’luk teklif yapan Flamengo’dan 8 milyon Euro istiyor
Etiketler: Ryan Babel , Beşiktaş , Brezilya , transfer , Flamengo
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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