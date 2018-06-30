Anlaşma sağlanan Bamba bekletiliyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Saint Etinne formasıyla Fransa Ligi'nde iz bırakan kanat oyuncusu Jonathan Bamba ile anlaşma sağladı. Ama Fenerbahçe yönetimi Fransız futbolcuyu bekletiyor. Bunun nedeni olarak da Galatasaray'ın men cezası alması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gerçekleşeceği için daha kaliteli bir oyuncunun transfer edilme ihtimali. Yönetimin birkaç kanat oyuncusu ile daha temasta olduğu biliniyor.

Jonathan Bamba'nın durumunun 5-6 gün içinde netleşmesi bekleniyor.