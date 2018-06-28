Meksika’yı farklı geçen İsveç lider bitirdi

Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç, Meksika'yı 3-0 yenmeyi başardı... Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Vikingler, üçlü averajla rakiplerini geride bıraktı ve lider olarak tur atladı. Meksika ise bu farklı yenilgiye rağmen grup ikincisi olmayı başardı. İsveç'in gollerini Augustinsson, Granqvist ve Alvarez (K.K) attı.
Etiketler: Dünya Kupası , İsveç , MEKSİKA
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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