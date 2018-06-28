Kore gazisi Almanya

Almanya şokta... Son dünya şampiyonu E Grubu'ndaki son maçında Güney Kore' ye 2-0 mağlup olarak büyük bir şaşkınlık yaşadı. Panzer bu sonuçla grubundan çıkamayarak Dünya Kupası'na erken veda etti. Maçın 14. dakikasında Goretzka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Güney Kore savunması kornere çeldi.
İLK DEVREDE GOL YOK
15'te sol çizgiye inen Hector'un ortasını Güney Kore savunması uzaklaştırdı. 19'da Jung'un sert vuruşunda Neuer topu elinden sektirdi. Ancak ikinci hamleyle topu kornere uzaklaştırdı. 40'da Almanya'nın kullandığı kornerde karambolde kalan topa vuran Hummels, Jo'yu aşamadı. Maçın ilk devresi 0-0 berabere bitti.
VAR SİSTEMİ DEVREDE
2. yarıda Almanya son vuruşlarda etkisizdi. Güney Kore ise tehlikeli kontrataklar geliştirdi. 68'de Gomez'in kafa vuruşunda top Jo'nun kucağında kaldı. 90+2'de G.Kore Young Gwon Kim'le 1-0 öne geçti. Gol önce ofsayt diye iptal edildi. Ancak VAR'a başvurulunca geçerli sayıldı. 90+6'da Heung-Min Son skoru 2-0 yaptı. Böylece G.Kore'ye 2-0 yenilen Almanya şampiyonaya veda etti.
İLK DEVREDE GOL YOK
15'te sol çizgiye inen Hector'un ortasını Güney Kore savunması uzaklaştırdı. 19'da Jung'un sert vuruşunda Neuer topu elinden sektirdi. Ancak ikinci hamleyle topu kornere uzaklaştırdı. 40'da Almanya'nın kullandığı kornerde karambolde kalan topa vuran Hummels, Jo'yu aşamadı. Maçın ilk devresi 0-0 berabere bitti.
VAR SİSTEMİ DEVREDE
2. yarıda Almanya son vuruşlarda etkisizdi. Güney Kore ise tehlikeli kontrataklar geliştirdi. 68'de Gomez'in kafa vuruşunda top Jo'nun kucağında kaldı. 90+2'de G.Kore Young Gwon Kim'le 1-0 öne geçti. Gol önce ofsayt diye iptal edildi. Ancak VAR'a başvurulunca geçerli sayıldı. 90+6'da Heung-Min Son skoru 2-0 yaptı. Böylece G.Kore'ye 2-0 yenilen Almanya şampiyonaya veda etti.
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