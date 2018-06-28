İtalya harekatı

Yeni sezonu bugün açacak olan Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazandı... Sarı-Kırmızılılar flaş bir hamle yaptı ve İtalya'ya gitti. Yöneticiler ilk olarak Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun transferi için Inter kulübüyle ikinci kez masaya oturdu. Çizme basınına göre taraflar büyük oranda anlaşma sağladı.
3 MİLYON EURO'YA TAMAM!
G.Saray'ın Inter'i 3 milyon Euro'luk teklifiyle ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar forvet transferi için de rotayı Milano şehrinin bir diğer takımı olan Milan'a çevirdi.
MİLAN KİRALAMAYA SOĞUK
Yöneticiler listenin ilk sırasındaki Nikola Kalinic'i Milan'dan istedi. Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığı fakat ekonomik kriz içindeki İtalyan kulübünün 'satma' eğiliminde olduğu belirtildi.
ÇİZME BASINI: BACCA DA LİSTEDE
İTALYAN basını Galatasaray'ın Milan'la yaptığı görüşmede Nikola Kalinic'in yanı sıra Carlos Bacca'nın isminin de masaya geldiğini yazdı. Fakat Fatih Terim geçtiğimiz gün sosyal medyada yayınlanan videosunda Bacca'yı yalanlamıştı.
3 MİLYON EURO'YA TAMAM!
G.Saray'ın Inter'i 3 milyon Euro'luk teklifiyle ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar forvet transferi için de rotayı Milano şehrinin bir diğer takımı olan Milan'a çevirdi.
MİLAN KİRALAMAYA SOĞUK
Yöneticiler listenin ilk sırasındaki Nikola Kalinic'i Milan'dan istedi. Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığı fakat ekonomik kriz içindeki İtalyan kulübünün 'satma' eğiliminde olduğu belirtildi.
ÇİZME BASINI: BACCA DA LİSTEDE
İTALYAN basını Galatasaray'ın Milan'la yaptığı görüşmede Nikola Kalinic'in yanı sıra Carlos Bacca'nın isminin de masaya geldiğini yazdı. Fakat Fatih Terim geçtiğimiz gün sosyal medyada yayınlanan videosunda Bacca'yı yalanlamıştı.
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