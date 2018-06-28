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harekatı

Milano’ya giden lı yöneticiler, Nagatomo için Inter’le masaya oturdu ve büyük oranda anlaşma sağlandı. Sarı-Kırmızılılar, Kalinic’i de Milan’dan resmen istedi

İtalya harekatı
Yeni sezonu bugün açacak olan Galatasaray'da görüşmeleri hız kazandı... Sarı-Kırmızılılar flaş bir hamle yaptı ve İtalya'ya gitti. Yöneticiler ilk olarak Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun transferi için Inter kulübüyle ikinci kez masaya oturdu. Çizme basınına göre taraflar büyük oranda anlaşma sağladı.



3 MİLYON EURO'YA TAMAM!
G.Saray'ın Inter'i 3 milyon Euro'luk teklifiyle ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar forvet transferi için de rotayı Milano şehrinin bir diğer takımı olan Milan'a çevirdi.

​MİLAN KİRALAMAYA SOĞUK
Yöneticiler listenin ilk sırasındaki Nikola Kalinic'i Milan'dan istedi. Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığı fakat ekonomik kriz içindeki n kulübünün 'satma' eğiliminde olduğu belirtildi.


ÇİZME BASINI: BACCA DA LİSTEDE
İTALYAN basını 'ın Milan'la yaptığı görüşmede 'in yanı sıra Carlos Bacca'nın isminin de masaya geldiğini yazdı. Fakat geçtiğimiz gün sosyal medyada yayınlanan videosunda Bacca'yı yalanlamıştı.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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