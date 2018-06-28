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’ye son 16 için beraberlik yetti

İsviçre’ye son 16 için beraberlik yetti
İsviçre, E Grubu son maçında Kosta Rika ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada İsviçre'nin gollerini 31'de Dzemaili ve 88'de Drmic atarken, Kosta Rika'nın sayılarını 56'da Waston ile 90+3'te Sommer (K.K) attı. Bu sonuçla puanını 5'e yükselten , ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı ve İsveç ile rakip oldu.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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