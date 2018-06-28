İngiltere - Belçika CANLI

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek İngiltere ile Belçika arasındaki rekabette İngilizler büyük üstünlüğe sahip. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantileyen iki takım da altışar puana sahip. Takımların attıkları ve yedikleri gol sayıları da aynı.

İngiltere - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Zorlu İngiltere - Belçika mücadelesi Kaliningrad Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...







SAAT: 21:00

İNGİLTERE: Pickford, Jones, Cahill, Stones, Arnold, Dier, Delph, Rose, Loftus-Cheek, Rashford, Vardy

BELÇİKA?: Courtois, Dendoncker, Boyata, Vermaelen, Chadli, Dembele, Fellaini, Tielemans, T.Hazard, Januzaj, Batshuayi

İNGİLTERE AÇIK ARA ÜSTÜN

İngiltere ile Belçika arasında bugüne kadar 21 maç oynandı. İngiltere, bu karşılaşmaların 15'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 5 maç beraberlikle sona erdi, Belçika yalnızca 1 kez kazanabildi. İki takımın attığı gol sayılarında da büyük fark bulunuyor. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 25 golle yanıt verebildi.

İLK MAÇ 1921'DE, SON MAÇ 2012'DE

İngiltere ile Belçika ilk maçlarını 21 Mayıs 1921'de oynadı. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını İngiltere 2-0'lık sonuçla kazandı. İngiltere ile Belçika arasındaki son mücadele ise 2 Haziran 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı. Roy Hodgson idaresindeki İngilizler, Danny Welbeck'in 36. dakikada attığı golle bu mücadeleyi de 1-0 galip bitirdi.

BELÇİKA'NIN TEK GALİBİYETİ 1936'DA

Belçika, İngiltere karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1936'da elde etti. Brüksel'de 9 Mayıs 1936'da oynanan müsabakada Belçika 3-2 galip geldi.

EN FARKLI GALİBİYET: 9-1

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı. İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

DÜNYA KUPASI'NDA 3. KEZ

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi. İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.