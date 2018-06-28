F.Bahçe Teknik Direktörü dün İstanbul'a ayak bastı ve ayağının tozuyla imza törenine katıldı. Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü Phillip Cocu, ilk mesajıyla taraftarları mutlu etmeyi başardı. Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Taraftarlara; üretken, öne oynayan, hızlı ve hareketli bir F.Bahçe izlettireceğiz" ifadesini kullandı.
BİR BÜTÜN OLMAK ZORUNDAYIZ
Cocu, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm artık ve bu bana onur veriyor. Buraya futbola dair düşüncemi yansıtmak için geldim. PSV'deki başarılarımı burada da sergilemek istiyorum. Takım olarak bir hareket etmemiz, dik duruş sergilememiz gerekiyor" dedi.
GÖZLERİMİZ AÇIK OLACAK
Hollandalı hoca, "Topa sahip olan, çok hareketlilik gösteren bir takım olacağız. Bunun için çalışacağız. Bazen tek bazen de çift defansif orta saha ile oynayacağız. Fenerbahçe'de olduğumuz süre boyunca gözlerimiz açık olacak" ifadelerini kullandı.
Cocu'nun imza töreninde eşi Anny ve yardımcısı Chris van der Weerden'in eşi Lynn van der Werdeen de yer aldı.
STADIN DOLU OLMASI ÖNEMLİ
Cocu, Fenerbahçe taraftarına da seslenerek, "Fantastik bir durum oluşturur stadın dolu olması. Taraftar desteği başarılar için çok önemli. PSV ve Barcelona ile buraya futbolcu olarak geldim. Bu stadın atmosferini gayet iyi biliyorum." dedi.
BÜYÜK TAKIMLAR EN İYİLERİ İSTER
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe gibi büyük takımların her zaman en iyi futbolcuları istediğini belirten Hollandalı hoca, "Görüşüğümüz önemli futbolcular var. Temaslarımız sürüyor" diye konuştu.
ÖNCELİK ELİMİZDEKİLER
Cocu yapılacak transferlerle ilgili isim veremek istemediğini söylerken, "Önceliğimiz elimizdeki kadrodan maksimum verimi alabilmek." ifadelerini kullandı.
KOCAMAN'IN EKİBİYLE YOLA DEVAM
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın ayrılırken yardımcılarının haklarının korunmasını talep ettiğini açıkladı. Koç bunun üzerine ise Kocaman'ın yardımcılarının Cocu'nun ekibinde yer almasına karar verdiklerini ifade etti. Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'a da sözleşmesinden doğan hakların teslim edileceğini söyledi.
NAZAR DEĞMESİN DİYE AÇIKLAMIYORUM
Cocu'nun imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, önemli açıklamalar yaptı. Cocu'yu uzun zamandır takip ettiklerini belirten Başkan Koç, "Hollanda'da en güçlü kadro ile çalışmamasına rağmen son 4 yılda 3 kez şampiyon oldu" dedi. Transfer hakkında da konuşan Koç, "İmzalar atılmadan transferler konusunda konuşmayı doğru bulmuyorum. Nazar değmesin. 6-7 Ağustos'a kadar takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur." diye konuştu.
FENERBAHÇE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ALDIM
Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu, daha önce Sarı-Lacivertli formayı giyen Dirk Kuyt'la birlikte Türkiye'de görev yapan Hiddink ve Frank de Boer'den bilgi aldığını söyledi. Cocu, "F.Bahçe'yi yakından tanıyorum" dedi.
BİR BÜTÜN OLMAK ZORUNDAYIZ
Cocu, "Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm artık ve bu bana onur veriyor. Buraya futbola dair düşüncemi yansıtmak için geldim. PSV'deki başarılarımı burada da sergilemek istiyorum. Takım olarak bir hareket etmemiz, dik duruş sergilememiz gerekiyor" dedi.
GÖZLERİMİZ AÇIK OLACAK
Hollandalı hoca, "Topa sahip olan, çok hareketlilik gösteren bir takım olacağız. Bunun için çalışacağız. Bazen tek bazen de çift defansif orta saha ile oynayacağız. Fenerbahçe'de olduğumuz süre boyunca gözlerimiz açık olacak" ifadelerini kullandı.
Cocu'nun imza töreninde eşi Anny ve yardımcısı Chris van der Weerden'in eşi Lynn van der Werdeen de yer aldı.
STADIN DOLU OLMASI ÖNEMLİ
Cocu, Fenerbahçe taraftarına da seslenerek, "Fantastik bir durum oluşturur stadın dolu olması. Taraftar desteği başarılar için çok önemli. PSV ve Barcelona ile buraya futbolcu olarak geldim. Bu stadın atmosferini gayet iyi biliyorum." dedi.
BÜYÜK TAKIMLAR EN İYİLERİ İSTER
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe gibi büyük takımların her zaman en iyi futbolcuları istediğini belirten Hollandalı hoca, "Görüşüğümüz önemli futbolcular var. Temaslarımız sürüyor" diye konuştu.
ÖNCELİK ELİMİZDEKİLER
Cocu yapılacak transferlerle ilgili isim veremek istemediğini söylerken, "Önceliğimiz elimizdeki kadrodan maksimum verimi alabilmek." ifadelerini kullandı.
KOCAMAN'IN EKİBİYLE YOLA DEVAM
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın ayrılırken yardımcılarının haklarının korunmasını talep ettiğini açıkladı. Koç bunun üzerine ise Kocaman'ın yardımcılarının Cocu'nun ekibinde yer almasına karar verdiklerini ifade etti. Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman'a da sözleşmesinden doğan hakların teslim edileceğini söyledi.
NAZAR DEĞMESİN DİYE AÇIKLAMIYORUM
Cocu'nun imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, önemli açıklamalar yaptı. Cocu'yu uzun zamandır takip ettiklerini belirten Başkan Koç, "Hollanda'da en güçlü kadro ile çalışmamasına rağmen son 4 yılda 3 kez şampiyon oldu" dedi. Transfer hakkında da konuşan Koç, "İmzalar atılmadan transferler konusunda konuşmayı doğru bulmuyorum. Nazar değmesin. 6-7 Ağustos'a kadar takımımızın ana bölümü tamamlanmış olur." diye konuştu.
FENERBAHÇE İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ALDIM
Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu, daha önce Sarı-Lacivertli formayı giyen Dirk Kuyt'la birlikte Türkiye'de görev yapan Hiddink ve Frank de Boer'den bilgi aldığını söyledi. Cocu, "F.Bahçe'yi yakından tanıyorum" dedi.
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