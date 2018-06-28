Cimbom topbaşı yapıyor

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan Sarı-Kırmızılı ekip burada teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını verecek. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk yurt dışı kampını. 7-16 Temmuz arasında Zürih'te yapacak. Sarı-Kırmızılılar daha sonra Montreux'e geçerek 21 Temmuz'a kadar orada çalışacak. Ardından ise çalışmalar Florya'da devam edecek.