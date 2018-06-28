Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek olan Sarı-Kırmızılı ekip burada teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını verecek. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk yurt dışı kampını. 7-16 Temmuz arasında Zürih'te yapacak. Sarı-Kırmızılılar daha sonra Montreux'e geçerek 21 Temmuz'a kadar orada çalışacak. Ardından ise çalışmalar Florya'da devam edecek.
Cimbom topbaşı yapıyor
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için bugün İstanbul’da toplanacak. Bu arada İsviçre kampı 7 Temmuz’a alındı
Etiketler: Fatih Terim , Florya Metin Oktay Tesisleri , Galatasaray , İstanbul
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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