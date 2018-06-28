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Fernandes için yeni teklif sunacak

Yönetimi, Fernandes için ile görüşme kararı aldı. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Portekizli yıldızın uygun bir rakama alınması için teklif yapılacak.

Beşiktaş Fernandes için yeni teklif sunacak
Beşiktaş Fernandes'ten vazgeçmiyor... Siyah-Beyazlı yönetim listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Rus kulübünün kapısı çalınacak. ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fernandes için masaya oturacak olan yönetimin tecrübeli futbolcuyu uygun bir rakama alması planlanıyor. Rus kulübü ile iyi ilişkiler içersinde olan 'ın Fernandes'i 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
FERNANDES'İN 'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor. Bu transfer bu hafta netlik kazanacak.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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