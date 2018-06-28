Beşiktaş Fernandes için yeni teklif sunacak

Beşiktaş Fernandes'ten vazgeçmiyor... Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde yer alan Portekizli futbolcu için Rus kulübünün kapısı çalınacak. Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fernandes için masaya oturacak olan yönetimin tecrübeli futbolcuyu uygun bir rakama alması planlanıyor. Rus kulübü ile iyi ilişkiler içersinde olan Beşiktaş'ın Fernandes'i 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.
GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
FERNANDES'İN Rusya'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor. Bu transfer bu hafta netlik kazanacak.
GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
FERNANDES'İN Rusya'da mutlu olmadığı bu nedenle yıllık ücretinde indirime gidebileceği gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes için Rus kulübüne Mitrovic ya da Lens'i teklif edebileceği konuşuluyor. Bu transfer bu hafta netlik kazanacak.
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