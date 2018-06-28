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Fener’e yakın

, ’la sözleşmesini fesheden ile söz kestiği ve 29 yaşındaki yıldızın ’a davet edildiği öne sürüldü

Bas Dost Fener’e yakın
Teknik direktör Phillip Cocu ile resmi sözleşme imzalayan , de de atağa kalktı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in 'la sözleşmesini fesheden ile anlaştığı belirtildi.

COMOLLİ DEVREDE
Lizbon'da taraftarların saldırısına uğradığı için sözleşmesini fesheden Hollandalı Bas Dost'un transferi için sportif direktör Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. 'nın 29 yaşındaki oyuncu için belirleyeceği bonservis bedelini bekleyen Comolli, golcü oyuncuyu 'a davet etti. Fenerbahçe'nin Bas Dost ile mali konularda anlaştığı ve bonservis sorunun çözülmesinin ardından imzaların atılacağı öne sürüldü.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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