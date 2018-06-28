Bas Dost Fener’e yakın

Teknik direktör Phillip Cocu ile resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı. İspanyol basınında yer alan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesheden Bas Dost ile anlaştığı belirtildi.
COMOLLİ DEVREDE
Lizbon'da taraftarların saldırısına uğradığı için sözleşmesini fesheden Hollandalı Bas Dost'un transferi için sportif direktör Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. FIFA'nın 29 yaşındaki oyuncu için belirleyeceği bonservis bedelini bekleyen Comolli, golcü oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin Bas Dost ile mali konularda anlaştığı ve bonservis sorunun çözülmesinin ardından imzaların atılacağı öne sürüldü.
COMOLLİ DEVREDE
Lizbon'da taraftarların saldırısına uğradığı için sözleşmesini fesheden Hollandalı Bas Dost'un transferi için sportif direktör Damien Comolli yoğun mesai harcıyor. FIFA'nın 29 yaşındaki oyuncu için belirleyeceği bonservis bedelini bekleyen Comolli, golcü oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin Bas Dost ile mali konularda anlaştığı ve bonservis sorunun çözülmesinin ardından imzaların atılacağı öne sürüldü.
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