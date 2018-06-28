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Almanlar’dan skandal yorum!

Almanlar’dan skandal yorum!
Güney Kore'ye 2-0 yenilip 'ndan elenen Almanlar kime sataşacağını şaşırdı. Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı.

ALAY KONUSU OLDULAR
kanalında, "İlkay ve Mesut'un Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası düzgün oyun çıkaramadı" yorumu yapıldı. ZDF'nin bu haberine sosyal medyada tepki yağdı ve Almanlar adeta alay konusu oldu. Alman taraftarlar Erdoğan'la çekildikleri fotoğraf sonrası Mesut ve İlkay'a tepki göstermişti.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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