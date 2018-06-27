Yurttan ve dünyadan spor gündemi

MİLLİLER 11 MADALYA ALDI
Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 5. gün akşam seansında 4'ü altın olmak üzere 11 madalya elde etti. Milliler, artistik cimnastikte günü 7 madalya, güreşte ise madalya ile tamamladı.
ROMA PATTORE'Yİ KAPTI
SERİE A takımlarından Roma, Paris Saint- Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Pastore için PSG'ye 24.7 milyon Euro ödendi.
GİRESUNSPOR'DA 6 İMZA
1 Lig ekibi Giresunspor Said Idazza ve William Sery'nin ile Adanaspor'dan Emre Uruç, Manisaspor'dan Kağan Bağış, Şanlıurfaspor'dan Yasin Ozan ve Altınordulu Uğur Arslan Kuru ile sözleşme imzalandı.
YILMAZ KARABÜK'TE
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi. Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın babası olan Fikret Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
EN GÜZEL GOLÜMÜ GÖZTEPE'YE ATTIM
Cimbom'un Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyada taraftarların sorularını yanıtladı... Kariyerindeki en güzel golün, Göztepe maçında şampiyonluğu getiren gol olduğunu söyleyen Gomis, "Kariyerimdeki ilk şampiyonluk oldu. Asla unutamam" dedi. Tatilde ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sezon içinde onlara vakit ayıramadım" ifadesini kullandı.
YASİN'İN AYRILIĞINI TERİM AÇIKLAYACAK
YARIN yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'in ayrılığı büyük oranda kesinleşti... Fatih Terim'in yarın Florya'da basın mensuplarına açıklama yapacağı ve Yasin konusunda da resmi açıklamayı yapacağı gelen bilgiler arasında.
JOSE SOSA'YA COLON KANCASI
Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali bulunan Jose Sosa'ya Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Colon talip oldu. Jose Sosa'nın takıma güç kazandırması ve tecrübelerinden faydalanmak için transfer etmek isteyen Colon kulübünün, Trabzonspor'a reddetmeyeceği bir teklif yapacağı da iddia edildi.
TRABZON YENİ SEZONU AÇTI
Yeni umutlar ve yeni hedeflerle yeni sezonu bekleyen Trabzonspor ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi... İlk idmana Sosa, Esteban ve Rodallega izinsiz olarak katılmadı. Bordo- Mavililer, hazırlıklarının Trabzon bölümünü tamamladıktan sonra 24 günlük yurt dışı kampı için 1 Temmuz tarihinde Slovenya'ya gidecek.
ÜMRANİYE'DE TRANSFER
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
YASİN PALAZ ALTAY'DA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz'ı kadrosuna dahil etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yasin Palaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
BURSA SEZONU AÇIYOR
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak. Yeşil-Beyazlı takım Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde ilk çalışmasını yapacak.
KARABÜK'TE YILMAZ DEVRİ
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi. Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyunları'nın 5. gün akşam seansında 4'ü altın olmak üzere 11 madalya elde etti. Milliler, artistik cimnastikte günü 7 madalya, güreşte ise madalya ile tamamladı.
ROMA PATTORE'Yİ KAPTI
SERİE A takımlarından Roma, Paris Saint- Germain'in (PSG) Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Pastore'yi kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Pastore için PSG'ye 24.7 milyon Euro ödendi.
GİRESUNSPOR'DA 6 İMZA
1 Lig ekibi Giresunspor Said Idazza ve William Sery'nin ile Adanaspor'dan Emre Uruç, Manisaspor'dan Kağan Bağış, Şanlıurfaspor'dan Yasin Ozan ve Altınordulu Uğur Arslan Kuru ile sözleşme imzalandı.
YILMAZ KARABÜK'TE
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi. Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın babası olan Fikret Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
EN GÜZEL GOLÜMÜ GÖZTEPE'YE ATTIM
Cimbom'un Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyada taraftarların sorularını yanıtladı... Kariyerindeki en güzel golün, Göztepe maçında şampiyonluğu getiren gol olduğunu söyleyen Gomis, "Kariyerimdeki ilk şampiyonluk oldu. Asla unutamam" dedi. Tatilde ailesiyle vakit geçirdiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Sezon içinde onlara vakit ayıramadım" ifadesini kullandı.
YASİN'İN AYRILIĞINI TERİM AÇIKLAYACAK
YARIN yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'in ayrılığı büyük oranda kesinleşti... Fatih Terim'in yarın Florya'da basın mensuplarına açıklama yapacağı ve Yasin konusunda da resmi açıklamayı yapacağı gelen bilgiler arasında.
JOSE SOSA'YA COLON KANCASI
Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali bulunan Jose Sosa'ya Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Colon talip oldu. Jose Sosa'nın takıma güç kazandırması ve tecrübelerinden faydalanmak için transfer etmek isteyen Colon kulübünün, Trabzonspor'a reddetmeyeceği bir teklif yapacağı da iddia edildi.
TRABZON YENİ SEZONU AÇTI
Yeni umutlar ve yeni hedeflerle yeni sezonu bekleyen Trabzonspor ilk çalışmasını dün gerçekleştirdi... İlk idmana Sosa, Esteban ve Rodallega izinsiz olarak katılmadı. Bordo- Mavililer, hazırlıklarının Trabzon bölümünü tamamladıktan sonra 24 günlük yurt dışı kampı için 1 Temmuz tarihinde Slovenya'ya gidecek.
ÜMRANİYE'DE TRANSFER
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
YASİN PALAZ ALTAY'DA
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Gazişehir Gaziantep'ten Yasin Palaz'ı kadrosuna dahil etti. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yasin Palaz'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
BURSA SEZONU AÇIYOR
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına bugün başlayacak. Yeşil-Beyazlı takım Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde ilk çalışmasını yapacak.
KARABÜK'TE YILMAZ DEVRİ
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi. Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
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