Ve korkulan oldu: Musa’ya 2 kanca

Aslan'ın 1 numaralı transfer hedefi olan Ahmed Musa'nın Dünya Kupası'ndaki etkili performansı sonrası taliplerinin artmasından endişe ediliyordu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Huddersfield Town ve Fulham, Nijeryalı forveti kiralamak için Leicester'ın kapısını çaldı. Görüşmelerin olumlu sürdüğü de iddia edildi.