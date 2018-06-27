İngiliz medyasında çıkan Rusya'nın Dünya Kupası'nda doping yaptığına dair haberlere sert tepki geldi. Rusya Milli Takımı'nın doktoru Eduard Bezuglov, "İngiliz idareciler de oyuncularına içeriği belirsiz süte benzeyen bir şeyler veriyordur. İngilizler önce kandilerine baksınlar. İngiliz medyası her zaman böyle iftiralar atarlar" diye konuştu.
Rusya’dan sert doping cevabı
Rusya’nın doktoru Bezuglov, “İngilizler kendilerine baksın” dedi
Etiketler: Rusya , Dünya Kupası , Milli Takımı , İngiliz
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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