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’dan sert doping cevabı

’nın doktoru Bezuglov, “ler kendilerine baksın” dedi

Rusya’dan sert doping cevabı
medyasında çıkan 'nın 'nda doping yaptığına dair haberlere sert tepki geldi. Rusya 'nın doktoru Eduard Bezuglov, "İngiliz idareciler de oyuncularına içeriği belirsiz süte benzeyen bir şeyler veriyordur. İngilizler önce kandilerine baksınlar. İngiliz medyası her zaman böyle iftiralar atarlar" diye konuştu.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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