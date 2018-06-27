Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Cocu için 18.30'da imza töreni düzenleyecek.
Phillip Cocu İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu İstanbul'a geldi.
Etiketler: İstanbul , Phillip Cocu İstanbul , Fenerbahçe
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