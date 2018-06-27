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Phillip Cocu 'a geldi!

'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu 'a geldi.

Phillip Cocu İstanbula geldi!
'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu 'a geldi. Fenerbahçe, Cocu için 18.30'da imza töreni düzenleyecek.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 16:29
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