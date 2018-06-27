C GRUBU'nda oynanan diğer maçta puansız Peru, Avustralya'yı 2-0 yenerek şampiyonayı galibiyetle tamamladı... Peru'nun gollerini 18'de Carrillo ve 50'de Guerrero kaydetti.
Peru galibiyetle tamamladı
Peru, Dünya Kupası’ndaki son maçında Avustralya’yı Carrillo ve Guerrero ile yıktı...
Etiketler: Dünya Kupası , Avustralya , Peru
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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