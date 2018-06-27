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galibiyetle tamamladı

, ’ndaki son maçında ’yı Carrillo ve Guerrero ile yıktı...

Peru galibiyetle tamamladı
C GRUBU'nda oynanan diğer maçta puansız Peru, Avustralya'yı 2-0 yenerek şampiyonayı galibiyetle tamamladı... 'nun gollerini 18'de Carrillo ve 50'de Guerrero kaydetti.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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