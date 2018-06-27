;
Yol Durumu
  1. Cocu bugün imzalıyor
  2. Beşiktaş yeni sezon için topbaşı yaptı

’yi hiçbir kulübe satmayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimle yaptığı görüşmede, “’yi hiçbir kulübe satmayın”diye konuştu

Pepe’yi hiçbir kulübe satmayın
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe'nin takımda kalmasını istedi. Tecrübeli hoca yönetimle yaptığı görüşmede, "'yi hiçbir kulübe satmayın. Yeni sezonda takımın en önemli oyuncularından biri olacak. Tosic'in ardından Pepe'nin gitmesi defans ayarını bozar" dedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, Pepe için yapılan teklifleri değerlendirmeyecek.
Etiketler:
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar