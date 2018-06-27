Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe'nin takımda kalmasını istedi. Tecrübeli hoca yönetimle yaptığı görüşmede, "Pepe'yi hiçbir kulübe satmayın. Yeni sezonda takımın en önemli oyuncularından biri olacak. Tosic'in ardından Pepe'nin gitmesi defans ayarını bozar" dedi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, Pepe için yapılan teklifleri değerlendirmeyecek.
Pepe’yi hiçbir kulübe satmayın
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimle yaptığı görüşmede, “Pepe’yi hiçbir kulübe satmayın”diye konuştu
Etiketler: Pepe
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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