Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartların yenilenme saüresi dün sona erdi. 10 bin civarında taraftarın kombine biletlerini yenilediği öğrenildi. Transfserler açıklanınca kobmine sayısında patlama bekleniyor. 30 bin rakamının aşılması bekleniyor.
Kombine satışında hedef 30 bin
10 bin kombine yenilendi. Transferler açıklanınca sayıda patlama bekleniyor
Etiketler: transferler , Fenerbahçe
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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