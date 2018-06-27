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Kombine satışında hedef 30 bin

10 bin kombine yenilendi. açıklanınca sayıda patlama bekleniyor

Kombine satışında hedef 30 bin
Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartların yenilenme saüresi dün sona erdi. 10 bin civarında taraftarın kombine biletlerini yenilediği öğrenildi. Transfserler açıklanınca kobmine sayısında patlama bekleniyor. 30 bin rakamının aşılması bekleniyor.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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