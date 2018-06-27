Islıklarla turladılar

Dün Luzhniki'de 2018 Dünya Kupası'nın tartışmasız en kötü maçı oynandı... C Grubu'nda 6 puanlı lider olan Fransa ve 4 puanla ikinci sırada yer alan Danimarka 0-0'lık sonucun üzerine yatarak el ele tur atladı. Özellikle ikinci yarıda iki takımın da sürekli yan pas yapması ve gol için hiçbir çaba göstermemesi büyük tepki topladı. Hem Fransa hem de Danimarka tribünleri 60. dakikadan itibaren sahada oynana bu kötü futbolu ıslıklarla protesto etti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada "İki takım da inşallah ikinci turda elenir" yorumları yapıldı.
DANİMARKA&İSVEÇ DE BUNU YAPMIŞTI
ORTAYA çıkan bu görüntü akıllara 1982 Dünya Kupası'nı getirdi... İspanya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yenmesi halinde iki takım da gruptan çıkıyordu. Maçın başında Almanlar'ın öne geçmesinden sonra iki takım da bu skorun üzerine yatmıştı. Aynı şekilde 2004 Avrupa Şampiyonası'nda yine iki komşu Danimarka ve İsveç 2-2 berabere kalıp tur atlamıştı.
KANTE: ÇOK KÖTÜ OYNADIK
Fransa'nın genç oyuncusu Kante, Danimarka maçı sonrası, "Bize yakışmayan bir futbol sergiledik. Bize yakışmadı" dedi.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Danimarkalı ve Fransız taraftarlar her iki takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle çok büyük bir tepki gösterdiler.
DANİMARKA&İSVEÇ DE BUNU YAPMIŞTI
ORTAYA çıkan bu görüntü akıllara 1982 Dünya Kupası'nı getirdi... İspanya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yenmesi halinde iki takım da gruptan çıkıyordu. Maçın başında Almanlar'ın öne geçmesinden sonra iki takım da bu skorun üzerine yatmıştı. Aynı şekilde 2004 Avrupa Şampiyonası'nda yine iki komşu Danimarka ve İsveç 2-2 berabere kalıp tur atlamıştı.
KANTE: ÇOK KÖTÜ OYNADIK
Fransa'nın genç oyuncusu Kante, Danimarka maçı sonrası, "Bize yakışmayan bir futbol sergiledik. Bize yakışmadı" dedi.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Danimarkalı ve Fransız taraftarlar her iki takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle çok büyük bir tepki gösterdiler.
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