Islıklarla turladılar

'de'nın tartışmasızen kötü maçı oynandı... CGrubu'nda 6 puanlı lider olanve 4 puanla ikinci sırada yer alan'lık sonucun üzerine yatarakel ele tur atladı. Özellikle ikinciyarıda iki takımın da sürekli yan pasyapması ve gol için hiçbir çaba göstermemesibüyük tepki topladı. Hemhem detribünleri60. dakikadan itibaren sahada oynanabu kötü futbolu ıslıklarla protestoetti. Karşılaşmanın ardından sosyalmedyada "İki takım da inşallah ikinciturda elenir" yorumları yapıldı.çıkan bu görüntü akıllara'nı getirdi...'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada'nın'yıyenmesi halinde iki takım da gruptan çıkıyordu. Maçın başında'ın öne geçmesinden sonra iki takım da bu skorun üzerine yatmıştı. Aynı şekilde'nda yine iki komşu2-2 berabere kalıp tur atlamıştı.genç oyuncusuKante,maçı sonrası,"Bize yakışmayanbir futbolsergiledik.Bize yakışmadı"dedi.Danimarkalı ve Fransız taraftarlar her iki takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle çok büyük bir tepki gösterdiler.