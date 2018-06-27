2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki son maçlarında bugün birbirlerine rakip olacak Güney Kore ile Almanya, tarihlerinde 4. kez karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Almanya'nın 3 puanı bulunurken, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybeden Güney Kore, grupta puansız son sırada yer alıyor.

Güney Kore - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Güney Kore ile Almanya, kozlarını paylaşacak. Kazan Arena'daki mücadele, saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

Almanya önde

İki ülke arasında bugüne kadar 3 maç oynandı. Geride kalan müsabakalara bakıldığında, Almanya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Üç maçta Almanlar 2 kez kazanırken, Güney Kore 1 galibiyet elde etti. Rekabette atılan gol sayılarında ise eşitlik var. İki takım da 5'er kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 94 Dünya Kupası'nda

Güney Kore ile Almanya, tarihlerinde ilk kez ABD'nin ev sahipliği yaptığı 1994 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi. ABD'nin Dallas Eyaleti'nde oynanan ve ilk yarısını da 3-0 önde tamamladığı mücadeleyi Almanya, 3-2 galip bitirdi. Rekabetteki ikinci karşılaşma da bir Dünya Kupası'nda gerçekleşti. Güney Kore'nin, Japonya ile ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda iki ekip yarı finalde karşılaştı. Almanya, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadeleyi 75. dakikada Michael Ballack'ın attığı golle kazandı ve finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Güney Kore'den tek galibiyet

İki takım arasında son mücadele ise 14 yıl önce yapıldı. Bu karşılaşma, Güney Kore'nin Almanya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini aldığı maç oldu. Güney Kore'de oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-1 kazandı.

Güney Kore, 34. maçına çıkıyor

Güney Kore, Almanya karşılaşması ile dünya kupalarındaki 34. maçına çıkacak. Asya ekibi, oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Güney Kore, kalesinde 70 gol gördü.

Almanya, 109. kez

Son dünya şampiyonu Almanya ise organizasyon tarihinde 109. maçına çıkacak. 19. Dünya Kupası'nı yaşayan Almanlar, bugüne kadar oynadıkları 108 karşılaşmada, 67 galibiyet, 20 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 226 gol attı, 123 gol yedi.