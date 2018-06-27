Sırbistan maçında attıkları gol sonrası sevinçlerini Çift Başlı Kartal sembolü yaparak kutlayan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcular Shaqiri ve Xhaka'ya FIFA tarafından 5'er bin İsviçre Frangı para cezası verdi.
Çift Başlı Kartal’a para cezası
FIFA, gol sevinçleri nedeniyle Shaqiri ve Xhaka’ya ceza verdi.
Etiketler: Çift Başlı Kartal , FIFA
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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