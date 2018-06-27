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’a para cezası

, gol sevinçleri nedeniyle Shaqiri ve Xhaka’ya ceza verdi.

Çift Başlı Kartal’a para cezası
Sırbistan maçında attıkları gol sonrası sevinçlerini sembolü yaparak kutlayan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcular Shaqiri ve Xhaka'ya tarafından 5'er bin İsviçre Frangı para cezası verdi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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