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Canlı I İsviçre - Kosta Rika

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Peki, İsviçre - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Canlı I İsviçre - Kosta Rika

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecek İsviçre ile Kosta Rika tarihlerindeki ilk resmi maçta karşı karşıya geliyor. Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de...


İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSVİÇRE: Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic
KOSTA RİKA: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Waston, Gonzalez, Oviedo; Colindres, Borges, Guzman, Bryan Ruiz; Campbell

2 ÖZEL MAÇ

İki ülke bugüne kadar yalnızca 2 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan 2 maçta İsviçre ile Kosta Rika 1'er galibiyet elde etti. İsviçre'nin 2 golüne, Kosta Rika 1 golle yanıt verdi. Rekabette her iki maç da İsviçre'de oynandı. İki ekip arasındaki ilk maç 2006 yılında Cenevre'de yapıldı. Ev sahibi takım o karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı. İsviçre ile Kosta Rika arasındaki son karşılaşma ise 1 Haziran 2010'da oynandı. Bu kez galip gelen taraf 1-0'lık sonuçla Kosta Rika oldu.

İSVİÇRE 36. MAÇINA ÇIKIYOR

11. Dünya Kupası'nı yaşayan İsviçre ise şampiyonadaki 36. maçını oynayacak. Bugüne kadar 35 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 48 gol atan İsviçre kalesinde ise 61 gole engel olamadı.

KOSTA RİKA 18. KEZ

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'üne katılarak büyük bir başarı elde eden Kosta Rika, şampiyonadaki 18. maçına İsviçre karşısında çıkacak. Kosta Rika geride kalan 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 17 gol atan Kosta Rika, kalesinde ise 26 gol gördü.

  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 21:07
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