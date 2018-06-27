Beşiktaş, 2019-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün gerçekleşen idmanda Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe, Quaresma ve Vida'nın yanı sıra izinli olan Negredo, Oğuzhan, Medel ve Babel yer almadı. Aras Özbiliz ile Denys Boyko ise antrenmana izinsiz olarak katılmadı. Siyah-Beyazlılar'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz da çalışmada yerini aldı.
Beşiktaş yeni sezon için topbaşı yaptı
Siyah-Beyazlılar’ın ilk çalışmasında Dünya Kupası’ndaki Pepe, Quaresma ve Vida’nın yanı sıra izinli olan Negredo, Oğuzhan, Medel ve Babel yer almadı
Etiketler: Şenol Güneş , Beşiktaş
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.