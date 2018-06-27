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yeni sezon için topbaşı yaptı

Siyah-Beyazlılar’ın ilk çalışmasında Dünya Kupası’ndaki Pepe, Quaresma ve Vida’nın yanı sıra izinli olan Negredo, Oğuzhan, Medel ve Babel yer almadı

Beşiktaş yeni sezon için topbaşı yaptı
Beşiktaş, 2019-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk idmanını dün gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde dün gerçekleşen idmanda Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe, Quaresma ve Vida'nın yanı sıra izinli olan Negredo, Oğuzhan, Medel ve Babel yer almadı. Aras Özbiliz ile Denys Boyko ise antrenmana izinsiz olarak katılmadı. Siyah-Beyazlılar'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz da çalışmada yerini aldı.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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